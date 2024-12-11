Москва, 11 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов внёс на рассмотрение парламента законопроект о запрете продавать алкоголь без отметки на едином портале «Госуслуги» (ЕПГУ) о получении специальной справки от нарколога. Документ 11 декабря разметили в думской электронной базе.

Петр Ковалев/ТАСС

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что для борьбы с негативными тенденциями все граждане страны, которые хотят покупать спиртное, должны будут пройти медицинское обследование и получить исчерпывающую информацию о вреде алкоголя.

«По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — говорится в документе.

Автор проекта отмечает, что это позволит выявить тех, у кого есть склонность к употреблению алкоголя или зависимость от спиртного. Также нововведение будет способствовать просвещению молодёжи насчёт вреда подобных напитков и того, как помочь тем, у кого есть проблемы с этим.

Депутат указал, что предлагаемый порядок похож на тот, который действует при получении водительских прав. Он разработал законопроект в рамках государственной концепции по снижению масштабов употребления алкоголя в РФ.

Если законопроект примут в таком виде, то ограничения начнут действовать с 1 января 2026 года. Будут внесены необходимые поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции. Порядок внесения отметок о прохождении обследования предлагается поручить определять уполномоченному правительством органу исполнительной власти.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года правительство России утвердило разработанную Минздравом антиалкогольную концепцию на период до 2030 года. Документ предполагает сокращение потребления спиртного на 12%, с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов постановил, что с 1 марта 2025 года алкоголь в будние дни будет разрешено продавать только с 12:00 до 14:00. В выходные режим его продажи останется без изменений.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев с 1 марта 2025 года запретил продавать алкоголь ночью в заведениях общественного питания, кроме ресторанов. Также он ввёл ограничения о работе так называемых «наливаек» — точек продажи спиртных напитков, расположенных в жилых домах.

В Госдуму 29 ноября внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается продавать алкоголь только в специализированных точках, куда могут входить только лица старше 18 лет. Предлагается запретить торговать спиртным рядом с продуктами и другими товарами.