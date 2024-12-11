Москва, 11 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Казаков

Отмечается, что Путин и Мирзиёев обсудили вопросы развития отношений стратегического партнёрства и союзничества двух стран. Акцент был сделан на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан в мае 2024 года.

«Лидеры также обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая Путин посетил Узбекистан с государственным визитом. Лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия выразила готовность построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.

После визита российский лидер поблагодарил коллегу за гостеприимство и добавил, что достигнутые договорённости, а также заседание Совета регионов, открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на самых различных направлениях.