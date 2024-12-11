Москва, 11 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В столичном театре «Геликон-Опера» состоялась церемония награждения победителей «ТОП-1000 российских менеджеров». Академики премии определили имена лучших управленцев России в 19 номинациях в более чем 20 отраслях экономики.

Пресс-служба Ассоциации менеджеров В Москве наградили победителей «ТОП-1000 российских менеджеров»

В этом году торжественная церемония награждения приурочена к 25-летнему юбилею Ассоциации менеджеров, выступающей организатором мероприятия. Кроме того, впервые в истории проекта награды вручены «Лучшему директору по кибербезопасности» и «Лучшему директору по внутрикорпоративным коммуникациям».

«Каждый год премия «ТОП-1000 российских менеджеров» становится ярким событием в нашем календаре и важной вехой на пути к признанию выдающихся достижений в области управления», — заявил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. По его словам, профессионализм и преданность делу лауреатов премии вдохновляют все наше бизнес-сообщество.

С 2003 года премия выступает эффективным инструментом оценки профессиональной репутации управленцев высшего звена, признанным экспертным бизнес-сообществом. Проект «ТОП-1000 российских менеджеров» включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноименную премию.

Победителей определяют в формате закрытого голосования 180 постоянных членов Академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.

В 2024 году на звания лучших директоров в своей сфере претендовали почти 300 номинантов. Всего за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей.

Гостями торжественной церемонии премии «ТОП-1000 российских менеджеров» стали более 700 гостей. Ведущими выступили актриса и телерадиоведущая Алла Довлатова и радиоведущий Иван Соловьев, ведущие вечернего шоу на «Русском радио».

Победителями XXII премии «ТОП-1000 российских менеджеров» стали: главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский («Лучший высший руководитель»), руководитель практики «Внутрикорпоративные коммуникации» «Сибур холдинга» Мария Смыслова («Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям»), директор по закупкам ДОМ.РФ Диляра Баширова («Лучший директор по закупкам»), директор по информационным технологиям «Лаборатории Касперского» Максим Шахаб («Лучший директор по информационным технологиям»), старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо («Лучший директор по кибербезопасности»), член правления — управляющий директор «Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление» «Сибур холдинга» Марина Медведева («Лучший директор по корпоративному управлению»), заместитель генерального директора по управлению цепями поставок — директор по промышленной логистике «РЖД Логистика» Дмитрий Аношкин («Лучший директор по логистике»), директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок («Лучший директор по маркетингу»), старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова («Лучший директор по общественным и корпоративным связям»), вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего («Лучший директор по отношениям с органами власти»), директор по персоналу холдинга «Газпром-медиа» Антонина Приезжева («Лучший директор по персоналу»), директор по правовым вопросам X5 Group Елена Крупская («Лучший директор по правовым вопросам»), генеральный продюсер «Окко» Гавриил Гордеев («Лучший директор по развитию»), директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев («Лучший директор по связям с инвесторами»), исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система» Виктория Блатова («Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»), директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева («Лучший директор по цифровой трансформации»), вице-президент группы компаний «Медси» Алла Канунникова («Лучший коммерческий директор»), первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов («Лучший финансовый директор»), независимый директор «ФосАгро», ХК «Новотранс», компании «Усть-Луга» Виктор Черепов (специальная номинация «Лучший независимый директор»).