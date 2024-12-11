Киев, 11 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может лишиться власти в республике путём силового переворота, в том числе с участием националистического формирования «полк имени Калиновского». Об этом 11 декабря заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

TASS /EPA Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

«Многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из «полка Калиновского» освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы всё произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала она в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

По словам Тихановской, существует много сценариев для силовой смены власти в Белоруссии, включая «дворцовый переворот». По словам экс-кандидата, её команде нужно быть готовой к любому варианту развития ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе украинской армии вместе с другими националистическими организациями.

Начальник главного управления — замначальника генштаба армии Белоруссии Владимир Куприянюк 5 ноября заявил, что бежавшая из республики белорусская оппозиция готовится сместить власть в стране. По его словам, этими действиями руководят западные страны.

Куприянюк рассказал, что для этого проводится вербовка наёмников для создания так называемой белорусской добровольческой армии, ядром которой будет националистический «полк Калиновского».