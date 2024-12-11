Будапешт, 11 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Москва и Будапешт нашли решение по платежам за газ и топливо для АЭС «Пакш-2» в связи с санкциями США, которые были введены против российского «Газпромбанка». Об этом в среду, 11 декабря, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решение уже найдено, всё в порядке, работа продолжается», — констатировал венгерский дипломат в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Он напомнил, что до последнего времени именно через Газпромбанк, против которого введены санкции, шли платежи за поставки российского газа и ядерного топлива для АЭС в Пакше.

Сийярто пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сегодняшнем телефонном разговоре обсудили сотрудничество в области энергетики. После их беседы он связался с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым и вице-премьером РФ Александром Новаком, с которыми обсудил вопросы энергетической сферы.

Как передавало ИА Регнум 22 ноября, Сийярто подчеркнул, что санкции США против «Газпромбанка» создают угрозу энергетической безопасности стран Центральной Европы, но Венгрия не поддастся давлению. Он тогда уточнил, что обеспечение энергетической безопасности страны является неотъемлемой частью её суверенитета, поэтому и попытки нарушить энергоснабжение — это посягательство на суверенитет государства.