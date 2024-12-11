Москва, 11 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. На выставке «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президенту России Владимиру Путину продемонстрировали умные устройства, выпускаемые «Сбером». Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Подобные устройства, например умное кольцо, позволяют дистанционно собирать основные биометрические параметры организма человека и интерпретировать их с помощью нейросети GigaChat», — отметили в перс-службе.

На стенде компании консультанты объяснили главе государства, что разработки помогают врачу в трёх важных задачах — ранней диагностике заболеваний, ведении пациентов с диагнозом и профилактике за счёт корректировки образа жизни.

Упомянутое пресс-службой кольцо постоянно анализирует основные параметры организма и даже показывает уровень стресса.

Путину рассказали, что все устройства получили сертификат на систему удалённого мониторинга. Людям не придётся постоянно посещать врача, с помощью устройств он увидит необходимые показатели и по видео сможет поставить диагноз. К настоящему времени на удалённом мониторинге находятся 500 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря нейросеть «Сбера» назвала Путину наиболее популярные темы обращений граждан на прямую линию с президентом. GigaChat обрабатывает поступающие по различным каналам обращения, анализируя тематику. Почти 30% уже просмотренных сообщений касаются соцобслуживания и защиты, отметил российский лидер.