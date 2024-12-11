Лондон, 11 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Рождественскую ёлку на Трафальгарской площади в Лондоне обозвали «тощей» и «полумёртвой» по сравнению с соперницей из Нью-Йорка. Снимки двух деревьев разместил в соцсети X (бывший Twitter) обозреватель Daily Mail Эндрю Нил.

Global Look Press/Vuk Valcic/Keystone Press Agency

«Когда дело доходит до рождественских деревьев, Лондон действительно должен улучшить свою игру», — написал он.

Позднее газета сделала подборку возмущённых комментариев британцев по поводу внешнего вида дерева. Из менее экспрессивных были такие характеристики, как «довольно нездоровое» и «очень грустное». Один из пользователей сравнил праздничное дерево с неуклюжим початком кукурузы, другой — с солёным огурцом.

Люди отметили, что с помощью подобного дерева Лондон будто пытается уничтожить Рождество.

Издание напомнило, что ель для площади с 1947 года ежегодно дарит Норвегия. Дерево из леса Осло украсили в традиционной норвежской манере с помощью верёвок и огней. Ему порядка 60 лет, а высота составляет 20 м.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934806" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Британцы в Сети жалуются на свою главную елку, называя ее «тощей» и «полумёртвой»

В связи с этим в числе пользователей нашлись и те, кто поспешил указать на символическую ценность подарка за поддержку во Второй мировой войне. Люди писали, что дерево представляет собой символ дружбы и благодарности, который нужно принять с достоинством.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Румынии рухнула самая высокая рождественская ёлка, установленная на площади в Брашове. Из-за сильно ветра дерево сначала накренилось, а потом упало. Находившиеся на площади люди разбежались. Ёлка достигала 29 м в высоту и весила 17 т.

В прошлом году главную рождественскую елку Вашингтона повалил ветер перед торжественной церемонией зажжения огней, которую традиционно проводит президент США. Норвежскую ель, которая стала главной рождественской елью страны, привезли из Западной Виргинии в начале ноября.

В 2020 году на Украине раскритиковали главную ёлку страны на Софийской площади Киева. Она впервые стала искусственной, а на верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу наподобие тех, которые носят сказочные ведьмы. Украинцы в соцсетях писали, что с определённого ракурса на ночных кадрах со шляпой можно увидеть фаллический символ, а при дневном свете — средство контрацепции.