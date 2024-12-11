Москва, 11 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» стал новой достопримечательностью столицы, и посетить его хотят люди со всей страны. Об этом журналистам сообщил актер, телеведущий Михаил Полицеймако.

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«Кинопарк «Москино» — обалденная локация. Я думаю, они будут как-то развиваться и мы будем снимать кино здесь, потому что «Мосфильм» не может принять в себя такое количество съемочных групп», — сказал Полицеймако.

Актёр добавил, что сейчас на локации снимается очень много картин. По его мнению, кинопарк будет интересен не только кинопроизводителям, но и простым гражданам, которые хотят провести время с друзьями или семьей.

«Конечно, здесь есть всё для отдыха и развлечений», — сказал актер. «Москвичи, жители других областей будут приезжать сюда и гулять — как на Красной площади. Теперь у них появилась еще одна «галочка», — подчеркнул актер.

Первая очередь кинопарка «Москино» в ТиНАО открылась 7 сентября. В данный момент парк работает на территории 180 га — здесь расположилось 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. К 2030 году его площадь превысит 1,1 тыс. га.