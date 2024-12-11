Сухум, 11 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Правительство Абхазии не получило ответа от России на просьбу разморозить финансовую помощь. Об этом 11 декабря сообщил письмо исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Нет пока никакой реакции на наше письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, отправленное в понедельник, 9 декабря», — приводит его слова ТАСС.

Бганба добавил, что сейчас у Абхазии нет контактов ни с правительством РФ, ни с сопредседателем российской части двусторонней межправкомиссии.

новость дополняется