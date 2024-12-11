Брюссель, 11 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. От замороженных Европейским союзом активов России едва ли «что-то останется». Об этом 11 декабря заявила новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности сообщества Кая Каллас.

Global Look Press/IMAGO/Marko Saarm

По словам Каллас, Россия имеет законное право на замороженные Западом после начала спецоперации в феврале 2022 года активы, однако ЕС намерен использовать эти средства на восстановление Украины.

«Я сомневаюсь, что [от них] что-то останется», — привела её слова газета Politico.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря газета The New York Times написала, что избранный президент США Дональд Трамп может разморозить заблокированные активы России и сократить помощь Киеву от Вашингтона. Утверждалось, что избранный глава Белого дома также может отменить антироссийские санкции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря заявил о передаче Киеву в скором времени 50 млрд долларов из замороженных западными странами российских активов. Он уточнил, что у Украины должны быть деньги и иные ресурсы для ведения военного конфликта и поддержки экономики, в том числе для поставок боеприпасов и бронетехники.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил 5 декабря, что Россия в ответ на действия Запада с её замороженными активами использует доходы от активов этих стран, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что попытки Запада изъять замороженные российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, однако, несмотря на всё крючкотворство, воровство останется воровством, добавил глава государства.