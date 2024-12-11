Минск, 11 декабря, 2024, 16:26 — ИА Регнум. МИД Белоруссии вручил официальную ноту временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне из-за попытки вербовки белорусского дипломата. Об этом 11 декабря сообщило агентство «Белта».

РИА Новости/Александр Гальперин

«Я передам то, о чём мы сегодня говорили, в Варшаву», — приводятся слова польского дипломата.

От других комментариев Ожанна отказался.

Ранее стало известно, что польские спецслужбы пытались за 100 тыс. евро завербовать дипломата из республики в Молдове. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал подобное нарушением целого ряда норм как внутреннего законодательства, так и международных правил. Он не исключил, что после ноты последует ряд других мер, ответственность за которые будет лежать на польской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента республики, используя наёмников из националистического формирования «полк имени Кастуся Калиновского». Формирование воюет в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) наряду с другими националистическими организациями.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков 22 ноября отметил, что попытки совершить госпереворот в Белоруссии и сместить президента республики Александра Лукашенко в последние годы приобрели террористические формы. Сам белорусский лидер в то же день пригрозил отключением интернета в случае очередных протестов в Белоруссии. Он признался, что такие шаги, как отключение интернета, всегда согласовывались с ним.

Начальник главного управления — замначальника генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк 5 ноября заявил, что белорусская оппозиция, бежавшая из страны, готовится сместить власть в республике. Он подчеркнул, что этими действиями руководит Запад.