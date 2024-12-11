Дамаск, 11 декабря, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Подавший в отставку президент Сирии Башар Асад покинул страну, улетев с одной из российских баз. Об этом 11 декабря написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Kremlin Pool/Global Look Press

Утверждается, что сотрудники разведки России помогли политику покинуть страну. Транспондер самолёта, на котором Асад поднялся в небо, был отключён, чтобы борт не смогли отслеживать, пишет агентство, не называя свои источники и не приводя конкретных доказательств. Официально эта информация тоже никак не комментировалась.

Журналисты заявили, что Россия якобы предложила бывшему сирийскому лидеру безопасную эвакуацию, понимая, что он не сможет противостоять оппозиции.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Асад оставил пост президента Сирии и покинул республику, поручив мирно передать власть вооружённой сирийской оппозиции, захватившей Дамаск и другие города. После этого он вместе со своей семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день подтвердил, что президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Оставление Асадом поста президента является личным решением сирийского политика, добавил представитель Кремля.

11 декабря Песков указал, что Россия выполнила свою миссию, когда в своё время помогла Сирии справиться с террористами. По его словам, тогда ситуация угрожала всему региону и страна потратила на её решение очень много сил. В дальнейшем уже руководство Асада занималось развитием в собственном государстве.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Российская сторона обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году российский лидер отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. Вместе с тем Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас армия России сосредоточена на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял глава государства, все они будут выполнены.