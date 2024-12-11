Киев, 11 декабря, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

В интервью американскому телеканалу CBN News Зеленский отметил, что киевский режим намерен получить приглашение в альянс, распространяющееся на территорию Украины «в её международно признанных границах», заметив, что это не подлежит обсуждению.

«Однако действия альянса… могут быть предметом переговоров, они должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать… с пониманием того, что они распространятся на всю территорию», — сказал он.

Глава киевского режима не стал уточнять, каким образом намерен добиться распространения действия гарантий НАТО на другие территории. При этом Зеленский добавил, что Киев якобы не желает вовлекать в конфликт на Украине военных блока.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 9 декабря заявил, что намерен позвонить действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения с ним приглашения Украины в НАТО. По его словам, обсуждать этот вопрос с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом «не имеет смысла».

Глава МИД Украины Андрей Сибига 30 ноября призвал министров иностранных дел стран — членов НАТО одобрить приглашение Киева в альянс по итогам ближайшей встречи. По его утверждению, сейчас «самый подходящий» момент для этого.

Агентство France-Presse 3 декабря написало, что действующая администрация США не будет поддерживать Киев в вопросе получения членства Украины в НАТО, так как любое её действие может быть аннулировано Трампом. Уточнялось, что такое решение может вызвать неудовлетворение у избранного американского президента.

Президент РФ Владимир Путин в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от намерений по вступлению в НАТО. Глава государства добавил, что также киевскому режиму для этого необходимо будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году. Российский лидер позднее уточнил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.