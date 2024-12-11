Москва, 11 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие решений по проблемам «Почты России». Такое мнение в среду, 11 декабря, она выразила в ходе правительственного часа с главой ведомства Максутом Шадаевым.

Роман Балаев/ТАСС

Спикер отметила, что у учреждения накопились серьёзные долги из-за отсутствия чёткой стратегии развития, а в последние пять лет происходит «кадровая чехарда». В частности, в отделениях наблюдается дефицит более 7 тыс. человек.

«Основное качество любого руководителя — это умение принимать решения. Необходимо избегать затягивания обсуждений и поиска оправданий, почему что-то нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, так и не приняли необходимых решений», — подчеркнула Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

Она заявила, что по «Почте России» будет отдельный разговор, а в случае отсутствия необходимых мер со стороны Минцифры вопрос будет решаться иначе.

«Совет Федерации <…> поднимал перед правительством, перед вами один ключевой вопрос: коллеги, разберитесь, пожалуйста, в финансово-экономической модели «Почты России» и выработайте её стратегию с тем, чтобы она нормально функционировала и выполняла возложенные на неё обязательства», — призвала спикер Совфеда.

Матвиенко также подчеркнула, что именно министр, несмотря на сложности в работе ведомства, должен добиваться согласования позиций по этой проблеме в правительстве. Также она назвала недопустимой мысль о возможном закрытии отделений почты даже в отдалённых районах и на селе.

Как передавало ИА Регнум 10 декабря, банк ВТБ купил «Почта банк» у «Почты России» за 36 млрд рублей. Шадаев отметил, что указанные средства будут дополнительными деньгами, которые получит «Почта России» на своё развитие.

В РБК тогда уточнили, что ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд рублей и теперь является единственным владельцем этой кредитной организации.