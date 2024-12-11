Будапешт, 11 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту РФ Владимиру Путину, продолжая свою миротворческую миссию. Об этом 11 декабря заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Владислав Ногай/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В целом венгерская миротворческая миссия продолжается. <…> Сегодняшний телефонный разговор с Владимиром Путиным является чрезвычайно важным», — процитировало его венгерское издание Origo.

Сийярто уточнил, что Орбан в ходе беседы изложил своё видение мирного урегулирования украинского конфликта. Миротворческая миссия Венгрии продолжится, подчеркнул министр. Он назвал этот разговор очень важным, так как для разрешения украинского кризиса дипломатические каналы должны быть открыты.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Орбана состоялся 11 декабря. Пресс-служба Кремля сообщила, что венгерский лидер заявил о заинтересованности в поиске дипломатических путей разрешения украинского кризиса, в том числе с учётом его связей с рядом западных лидеров. Путин указал на деструктивную политику Киева, которая исключает ведение диалога с российской стороной.

Орбан после этого сообщил, что его беседа с Путиным длилась около часа. По мнению премьер-министра, наступают самые опасные недели в украинском конфликте. Он пообещал использовать всё своё влияние, чтобы содействовать мирному урегулированию ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор, отметил, что Виктор Орбан не передавал Владимиру Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии в июле посетил в Москву. Его принял Путин, лидеры стран провели переговоры. Российский президент перед встречей сообщил, что они будут обсуждать ситуацию на Украине.