Москва, 11 декабря, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки играли и продолжают играть роль «геополитического кукловода» в событиях в Сирии. Об этом 11 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

AP/TASS/Hussein Malla

«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что роль геополитического кукловода они на себя не просто примерили, но в какой-то мере исполнили и продолжают исполнять в этих событиях», — сказал он в ответ на вопрос о роли Вашингтона в последних событиях в Сирии.

Замглавы МИД РФ отметил, что история ничему не учит США, вмешательство которых во внутренние дела многих стран Ближневосточного региона оборачивалось только трагическими последствиями. Рябков напомнил, что после прихода Вашингтона в этих государствах оставались руины, многие из которых всё ещё не восстановлены.

«Не работают институты, которые они пытались внедрить на место того, что сломали в силу своих представлений. Нет стабильности у многих жителей, и нет благосостояния, разумеется», — добавил он.

Дипломат выразил надежду на то, что такая же судьба в результате действий американской стороны не уготована и для Сирии, однако добавил, что пока всё происходящее в этой стране вызывает большую тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о наличии у Тегерана доказательств, что события в Сирии инициировали США и Израиль при поддержке одной из «соседних стран». При этом он назвал Вашингтон и Тель-Авив «основными заговорщиками» в этой ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 декабря заявил, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам армии Израиля по ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Он также отметил, что произошедшее в Сирии открывает новые возможности для Тель-Авива.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил 9 декабря, что причиной прихода к власти вооружённой оппозиции в Сирии стала последовательная политика США. По его утверждению, этому событию также способствовали действия Вашингтона по ослаблению главных сторонников экс-президента Сирии Башара Асада, в том числе Ирана и России.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал на то, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее российская сторона всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.