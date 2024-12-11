Захарова: Зеленский зря надеется, что ему «всё сойдёт с рук»
Москва, 11 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский зря рассчитывает на то, что участие в коррупционных схемах семьи президента США Джо Байдена делает его безнаказанным. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, Зеленский надеется на то, что США и дальше будут давать деньги и вооружение, а ему «всё будет сходить с рук» потому, что он был вовлечён в «чудовищные коррупционные сделки с семьёй Байдена».
«Давайте также не забывать и о болезненной амбициозности [Зеленского], которая его никогда не отпускала. Вот это и есть оплот его надежд. Но он сильно ошибается», — сказала Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 16 ноября находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленского сделают крайним во всём. По его словам, те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, а всю вину «свалят на незадачливого комика».
2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено.
Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая.