Москва, 11 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский зря рассчитывает на то, что участие в коррупционных схемах семьи президента США Джо Байдена делает его безнаказанным. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

По словам дипломата, Зеленский надеется на то, что США и дальше будут давать деньги и вооружение, а ему «всё будет сходить с рук» потому, что он был вовлечён в «чудовищные коррупционные сделки с семьёй Байдена».

«Давайте также не забывать и о болезненной амбициозности [Зеленского], которая его никогда не отпускала. Вот это и есть оплот его надежд. Но он сильно ошибается», — сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленского сделают крайним во всём. По его словам, те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, а всю вину «свалят на незадачливого комика».

2 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено.

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Зеленский в скором времени сбежит с Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский с юридической точки зрения не является легитимным и законным представителем власти, так как срок его полномочий истёк 20 мая.