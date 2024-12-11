Берн, 11 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Швейцарии парламент избрал президентом страны на 2025 год министра финансов Карин Келлер-Зуттер. Решение принято на сессии 11 декабря, сообщила газета Tages-Anzeiger.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Уроженка Санкт-Уэльса из Радикально-либеральной партии сменит на посту Виолу Амхерд из партии «Центра».

За кандидатуру Зуттер проголосовали 168 из 203 парламентариев. Отмечается, что подобный результат ниже среднего показателя, который составлял 178 голосов.

Из 232 бюллетеней 23 оказались незаполненными, шесть — недействительными. 35 голосов достались не 60-летнему министру финансов, а другим кандидатам.

В Швейцарии главенствует Федеральный совет, в который входят семь равноправных членов, избранных парламентом сроком на четыре года. Федеральный президент Швейцарии является «первым среди равных». Он избирается парламентом из членов Федерального совета сроком на один год. Переизбрание на следующий год невозможно.

Избранный президент председательствует на заседаниях Федерального совета, играя посредническую роль при возможных спорах. Он также представляет совет в стране и за рубежом.