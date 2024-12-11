Москва, 11 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 11 декабря опубликовала видео задержания мошенников из кол-центров, обманувших граждан более 20 стран.

ФСБ России

На кадрах видно, как силовики в спецформе задерживают нескольких людей у машины, припаркованной рядом с неким административным зданием и у дверей самого здания. Также на видео присутствуют несколько десятков сотрудников кол-центров, выстроенных в линейку в одном из рабочих помещений. В их числе есть как мужчины, так и женщины. Сам центр оборудован столами с компьютерами, наушниками и техникой для звонков.

На одном из кадров можно заметить нанесённый на белую доску план действий для сотрудников, включающий выявление потребностей клиента, презентацию, обработку возражений и закрытие сделки. Также там расписана схема поиска новых работников и пункты для их отбора.

В одном из офисов обнаружили стопки сим-карт с номерами разных стран и некие рейтинги с количеством денежной выручки.

Как сообщало ИА Регнум 11 декабря, в Москве выявили три кол-центра, обманувших десятки тысяч граждан из Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и других стран. Причинённый ущерб составил десятки миллионов долларов США. В кол-центрах были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооружённых сил Украины.

Отдельно в рамках уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Сербии. Потерпевшие потеряли порядка 30 млн рублей.

9 декабря ФСБ пресекла деятельность международной сети кол-центров, которая действовала в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили. От деятельности преступников пострадали около 100 тыс. человек, которые проживают в более чем 50 странах, а доход от деятельности кол-центров составлял до 1 млн долларов в день.