Якутск, 11 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. «Роснефть» оснастила современным оборудованием научно-исследовательскую лабораторию «Цифровое месторождение нефти и газа» в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оборудовала лабораторию цифрового месторождения в СВФУ

Модернизация научно-технической базы вуза будет способствовать повышению качества подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли и конкурентоспособности молодежи Республики Саха на рынке труда. В Якутии работает крупный добывающий актив «Роснефти» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Лаборатория оснащена видеопанелями высокого разрешения и является полномасшатабным двойником реального цифрового месторождения, которое позволяет проводить мониторинг и моделирование процессов добычи. Обучение проходит на программных комплексах, разработанных уфимским научным институтом компании*. Программные продукты используются, в том числе, для решения сложнейших задач, связанных с освоением трудноизвлекаемых запасов нефти.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оборудовала лабораторию цифрового месторождения в СВФУ

«Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в Якутии. В рамках соглашения между НК «Роснефть» и республикой построен учебный корпус Малой академии наук с интернатом на 100 мест в селе Чапаево Хангаласского района, для организации детского досуга оборудованы игровые и спортивные площадки в пяти населенных пунктах республики, в поселке Светлом Мирнинского района на базе Регионального технического колледжа создан учебно-тренировочный комплекс «Фабрика процессов полного цикла добычи нефти и газа».

* Уфимский научный институт компании является крупнейшим разработчиком наукоемкого программного обеспечения «Роснефти». Институт не только создает цифровые продукты, но и обучает работе с ними. Для образовательных целей вузам страны безвозмездно передано свыше 4,5 тыс. академических лицензий. В их числе лицензии на такие программные продукты как: РН-ГРИД, РН-РОСПАМП, РН-ГОРИЗОНТ+, РН-КИН, РН-КИМ, РН-ГЕОСИМ, РН-СИГМА, РН-ВЕКТОР, РН-СИМТЕП, РН-ВИЗОР.