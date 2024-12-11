Москва, 11 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Действия Израиля в Сирии нарушают условия заключённого в 1974 году соглашения двух стран. Об этом 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Global Look Press/Jamal Awad/XinHua

«Действия вооружённых сил Израиля, занявших буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, очевидно нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года», — сказала дипломат.

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