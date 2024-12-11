Киев, 11 декабря, 2024, 15:20 — ИА Регнум. У Вооружённых сил России имеется достаточное количество сил для освобождения контролируемой Киевом территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом 11 декабря заявил экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его утверждению, президент Владимир Путин хочет легитимизировать статус этих регионов путёмих полного освобождения, потому что обе области, согласно российской Конституции, являются частью РФ.

«Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — сказал Романенко.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря бывший спикер генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнёв признал, что украинские спецслужбы и военные аналитики не смогли верно оценить потенциал России. По его словам, в Киеве ждали, что наступательный потенциал российских военных к началу октября иссякнет, однако этого не произошло.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 10 декабря заявил, что ВСУ находятся на грани развала, а инициатива на фронте принадлежит армии России. Он добавил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским уже утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

Директор СВР также уточнил, что Россия сейчас близка к достижению поставленных целей спецоперации. Нарышкин подчеркнул, что в данный момент ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Киева.