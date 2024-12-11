Москва, 11 декабря, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Количество общедоступных катков в столице с каждым годом становится всё больше. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, чемпионка мира 2021 года, двукратная чемпионка Европы по конькобежному спорту Ангелина Голикова.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Зима — не повод отказываться от занятий спортом и физической культурой», — сказала спортсменка. Голикова добавила, что Москва предоставляет множество самых разнообразных возможностей для активного отдыха в холодный период. «Мне особенно радостно, что с каждым годом общедоступных катков в столице становится всё больше. Ведь на одном из таких катков свой путь в спорте когда-то начинала и я», — сказала Голикова.

По словам спортсменки, москвичи и гости столицы, посещая катки, могут заниматься спортом, а еще встречаться с друзьями и проводить время с семьями. «Компактные и большие, во дворах, в парках или в исторических местах, с искусственным или натуральным льдом — в Москве каждый найдет каток для себя», — подчеркнула Голикова.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тыс. площадок. В проект впишутся и крупнейшие зимние фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.