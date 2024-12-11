Сухум, 11 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. На всей территории Абхазии прекращена подача электроэнергии из-за аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции. Об этом 11 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Черноморэнерго».

Paata Vardanashvili Ингурская ГЭС

Отмечается, что Ингурская ГЭС была вынуждена произвести аварийную остановку в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды.

В Telegram-канале «Черноморэнерго» сообщили, что станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час, но в связи с техническими изменениями сейчас текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час.

«На основании этих данных были внесены изменения в режим работы станции и график подачи электроэнергии. Напоминаем, что с 21:00 до 07:00 график подачи электроэнергии остаётся прежним», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, с 7 декабря время отключения электроэнергии в Абхазии увеличили с четырёх до шести часов в сутки. Сообщалось, что переток электроэнергии из России был оплачен до 7 декабря включительно. С 1 ноября действовало ограничение — электричество отключали на два часа в дневное время и на два часа в ночное.

В Абхазии 15 ноября начались протесты. Сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступали против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требовали отставки президента. 19 ноября глава республики Аслан Бжания дал согласие на свою отставку и написал заявление.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.