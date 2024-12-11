Москва, 11 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным не передавал ему послания от избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — добавил спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Политики обсудили ряд актуальных вопросов в целом поступательно развивающегося торгово-экономического сотрудничества России и Венгрии. При этом внимание было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в энергетической сфере.

Путин, со своей стороны, изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии Киева, продолжающего исключать возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Орбан отметил, что беседа продлилась около часа. Он также предрёк «самые тяжёлые» недели в украинском конфликте.