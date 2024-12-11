Москва, 11 декабря, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Министерство труда России оценивает нехватку квалифицированных работников в стране примерно в 1,5 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак 11 декабря в ходе открытого диалога на площадке национального центра «Россия».

РИА Новости

«Дефицит кадров в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, ЖКХ. Там, где большое количество трудится людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда», — процитировало его ТАСС.

Новак подчеркнул важность обеспечения профессиональными работниками отраслей, которые являются драйверами экономики. Планируется, что нацпроект «Кадры» поможет подготовить специалистов в соответствии с потребностями экономики. Вице-премьер также призвал учебные заведения различных уровней взаимодействовать с бизнесом.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря издание «Коммерсант» сообщило о сильном дефиците работников в московских службах доставки. Компании в преддверии Нового года заявили о готовности платить курьерам до 360 тыс. рублей в месяц.

Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов 2 декабря заявил, что многие граждане ушли работать в сферу доставки, из-за чего возник дефицит кадров в секторах экономики, развитие которых важно для страны. По его информации, в России курьерами работают около 1,5 млн человек, кроме того, ещё 500 тыс. являются упаковщиками.