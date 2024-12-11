Москва, 11 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом 11 декабря сообщается на сайте проекта.

времягероев.рф Кирилл Лосунчуков

Отмечается, что в мае Лосунчуков стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев». По его словам, этот опыт сильно на него повлиял.

«Вот уже более полугода я участник программы «Время героев». За это время моя жизнь кардинально изменилась. Новые задачи, возможности, востребованные компетенции, я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, посёлке, на отдельном предприятии. Очень ценю, что мы на курсе стали одной командой единомышленников и учимся у опытных наставников», — отметил он.

Лосунчуков рассказал, что проходил стажировку в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, его наставником был губернатор региона Андрей Воробьёв.

Военный сообщил, что на новой должности будет курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдалённых городских округов Подмосковья.

Лосунчуков в 2012 году он окончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда спецназа. Является трижды кавалером ордена Мужества, также был удостоен ордена «За военные заслуги».

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

2 декабря участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев был назначен советником заместителя генерального директора «Росатома». В госкорпорации он будет заниматься патриотическим воспитанием персонала.

4 ноября президент России Владимир Путин назначил ещё одного участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Также назначения на ответственные должности получили Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.

14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения, уже поступило более 10 тыс. заявок. Приём продлится до 15 января 2025 года.