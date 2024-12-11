* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в России иностранным агентом) покинул РФ после допроса по уголовному делу в отношении своего экс-зама Кирилла Мартынова (признан в России иностранным агентом). Об этом в среду, 11 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости/Максим Блинов

«Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля по делу в минувшую пятницу. После этого он уехал за границу», — сказал собеседник агентства.

Против Мартынова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России»). Суд заочно арестовал его, после чего он был объявлен в международный розыск.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала работа Мартынова в издании «Новая газета. Европа» (признана нежелательной в РФ организацией) в проекте «Свободный университет», деятельность которого также признана нежелательной в России.

По некоторым данным, Мартынов связан с ещё одной нежелательной в России организацией — Международным центром имени Вудро Вильсона.

Как передавало ИА Регнум 1 октября, Мосгорсуд отказался снять с Муратова статус иноагента. В ноябре 2023 года Замоскворецкий суд Москвы также отклонил жалобу Муратова, в которой он требовал признать решение о включении его в список иноагентов незаконным.

1 сентября 2023 года Минюст внёс Муратова в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что журналист принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ. В октябре Муратов оспорил в суде статус иноагента.