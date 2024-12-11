Москва, 11 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Россия направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. Об этом 11 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Запрос на агреман нашему новому послу в Вашингтоне направлен», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла в США и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который освободил Антонова от должности.

20 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что кандидатура посла РФ в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Он уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

Газета «Коммерсантъ» 24 ноября сообщила, что новым послом России в США, вероятнее всего, станет Александр Дарчиев. В настоящее время дипломат занимает пост директора департамента Северной Америки МИД, ранее он был послом РФ в Канаде.

25 ноября Песков отметил, что Кремль сможет прокомментировать сообщения о возможном назначении Дарчиева только после появления официального указа главы государства.