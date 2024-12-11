Потери ВСУ за время боёв на курском направлении превысили 39,8 тыс. человек
Москва, 11 декабря, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 39,8 тыс. военнослужащих. Об этом 11 декабря сообщило Министерство обороны РФ.
«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортёра, 1249 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские бойцы уничтожили в курском приграничье 308 орудий артиллерии, 40 установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 установок ЗРК и другую вражескую технику.
За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 200 украинских военных. Подразделения ВС РФ также уничтожили танк, три боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть миномётов.
Как передавало ИА Регнум, 11 декабря российские войска в Курской области освободили сёла Дарьино и Плёхово. Они также нанесли удары по бригадам ВСУ возле населённых пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.
Днём ранее подразделения российской армии на курском направлении нанесли удары по 12 бригадам ВСУ. Потери противника за сутки составили более 200 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре автомобиля и два миномёта.