Москва, 11 декабря, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 39,8 тыс. военнослужащих. Об этом 11 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

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«За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 39 860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортёра, 1249 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы уничтожили в курском приграничье 308 орудий артиллерии, 40 установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, 13 установок ЗРК и другую вражескую технику.

За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 200 украинских военных. Подразделения ВС РФ также уничтожили танк, три боевые машины пехоты Bradley, семь автомобилей и шесть миномётов.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря российские войска в Курской области освободили сёла Дарьино и Плёхово. Они также нанесли удары по бригадам ВСУ возле населённых пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка и Свердликово.

Днём ранее подразделения российской армии на курском направлении нанесли удары по 12 бригадам ВСУ. Потери противника за сутки составили более 200 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре автомобиля и два миномёта.