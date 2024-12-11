Варшава, 11 декабря, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 11 декабря заявил, что ему не нравится название шведских гранатомётов Carl-Gustaf (Карл Густав), которые закупает республика. Он предложил переименовать это оружие.

Alejandro Pena/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Гранатомёты очень хорошего качества. Единственное, что мне в них не нравится, — это их название», — рассказал министр в эфире радиостанции TokFM.

Косиняк-Камыш уточнил, что гранатомёты названы в честь шведского короля. Министр попросил назвать их именем какого-нибудь другого монарха, желательно, чтобы он был «более близок к Польше».

Король Карл X Густав правил Швецией с 1654 по 1660 год. Он в том числе возглавил вторжение в Речь Посполитую в 1655 году. Начавшаяся таким образом Северная война продлилась пять лет.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года в Польше рекомендовали не употреблять русское название Калининграда. Взамен предложено использовать топоним «Крулевец». Это объяснили борьбой с «русским миром».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя этот шаг, отметил остервенение политиканства в Польше. Он также заявил, что к таким действиям сложно относиться серьёзно.