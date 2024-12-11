Рябков назвал грабежом выделение США $20 млрд Украине за счёт активов РФ
Москва, 11 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Выделение Вашингтоном $20 млрд Киеву с погашением за счёт доходов от российских активов можно квалифицировать как грабёж, организованный «Большой семёркой» (G7). Об этом 11 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Тема обсуждалась в формате «Группы семи». Если провести определённую параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабёж в составе организованной группы — я имею ввиду «Группу семи» — по предварительному сговору», — сказал Рябков.
Как передавало ИА Регнум, 10 декабря США выделили Украине заём на $20 млрд в рамках общего кредита G7 на сумму $50 млрд. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что эти средства будут погашаться доходами от замороженных российских активов и обеспечат Украине «критически важную поддержку».
Американский предприниматель Илон Маск 11 декабря назвал безумием выделение США $20 млрд киевскому режиму.
5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.