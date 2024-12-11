Москва, 11 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Выделение Вашингтоном $20 млрд Киеву с погашением за счёт доходов от российских активов можно квалифицировать как грабёж, организованный «Большой семёркой» (G7). Об этом 11 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Тема обсуждалась в формате «Группы семи». Если провести определённую параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабёж в составе организованной группы — я имею ввиду «Группу семи» — по предварительному сговору», — сказал Рябков.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря США выделили Украине заём на $20 млрд в рамках общего кредита G7 на сумму $50 млрд. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что эти средства будут погашаться доходами от замороженных российских активов и обеспечат Украине «критически важную поддержку».

Американский предприниматель Илон Маск 11 декабря назвал безумием выделение США $20 млрд киевскому режиму.

5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.