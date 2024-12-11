Москва, 11 декабря, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева 10 декабря удивила поклонников лакончиной публикацией в Telegram-канале с сообщением о собственной свадьбе.

Соцсети Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак

«Вышла замуж», — написала блогер.

К 11 декабря журналисты рассекретили личность нового мужа Ивлеевой. Как пишет «Светский хроник», им стал телеведущий Филипп Бегак. Его дедушка по материнской линии — советский писатель Юлиан Семёнов, автор романа «Семнадцать мгновений весны», а бабушка — дочь писательницы Натальи Кончаловской, матери режиссёра Никиты Михалкова, от первого брака.

Сообщается, что молодожёны расписались 10 декабря в Мурманске и сейчас путешествуют по Заполярью. Официально информация ни Ивлеевой, ни Бегаком не подтверждалась.

С 2019 по 2021 год Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюк).

Как сообщало ИА Регнум, Ивлеева в интервью ресторатору Андрею Третьякову рассказала, что на своё 33-летие посетила Донбасс. Она призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что Донбасс не прачечная и для неё это интимный момент.

Ивлеева попала в скандалы после организации «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер, как организатор мероприятия, несколько раз принесла публичные извинения.

После вечеринки певец Филипп Киркоров, заверявший, что попал на мероприятие Ивлеевой по ошибке, войдя «не в те двери», заявил о раскаянии. В феврале 2024 года исполнитель посетил Горловку, спел в больнице для медиков и раненых бойцов и привёз подарки. Кроме того, он побывал в Макеевке, где подарил детям куклы в виде самого себя.