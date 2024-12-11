СМИ сообщили о гибели министра правительства талибов* при взрыве в Кабуле
* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Al Jazeera: министр по делам беженцев талибов погиб при взрыве в Кабуле
Кабул, 11 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министр по делам беженцев в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) правительстве Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании возглавляемого им ведомства в Кабуле. Об этом 12 декабря сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
Иван Шилов ИА Регнум
«Министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула», — сказал он.
При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится.
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