* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Кабул, 11 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министр по делам беженцев в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) правительстве Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании возглавляемого им ведомства в Кабуле. Об этом 12 декабря сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула», — сказал он.

При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

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