Москва, 11 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 32 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 11 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сказал он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 141 районе.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 декабря российские средства ПВО перехватили и сбили 14 украинских беспилотников в небе над Брянской областью.

Вооружённые силы РФ за неделю с 30 ноября по 6 декабря уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ, а также 441 беспилотник, четыре снаряда HIMARS и управляемую ракету большой дальности «Нептун».