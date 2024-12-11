Тегеран, 11 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. У Ирана есть доказательства того, что события в Сирии были инициированы США и Израилем при поддержке одной из «соседних стран». Об этом 11 декабря заявил иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи в ходе своего обращения к народу.

Vahid Salemi/AP/TASS Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

По словам Хаменеи, нет никаких сомнений в том, что недавние события в Сирии являются совместным планом Вашингтона и Тель-Авива.

«Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет её до сих пор. Но основными заговорщиками <…> были США и сионисты. Есть свидетельства этому», — процитировал его слова телеканал SNN.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 декабря заявил, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских военных по ливанскому движению «Хезболла». По его словам, смена власти в Сирии открывает новые возможности для Тель-Авива.

Позднее в этот же день газета The New York Times сообщила, что израильские военные впервые с 1973 года зашли на сирийскую территорию за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. По утверждению Тель-Авива, это было сделано из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 декабря заявили об уничтожении за последние 48 часов большей части стратегических вооружений Сирии. Отмечалось, что ВМС Израиля нанесли удары по порту Эль-Байда и порту Латакия, в которых находились 15 сирийских военных кораблей, а также ЦАХАЛ нанесла 350 авиаударов по военным объектам армии Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря заявил, что Израиль своими действиями в Сирии едва ли способствует стабилизации обстановки в Ближневосточном регионе. Представитель Кремля добавил, что Москва надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии.