Минск, 11 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Лидер белорусской партии Труда и справедливости Александр Хижняк подал в ЦИК республики документы на регистрацию кандидатом в президенты. Об этом в среду, 11 декабря, сообщило информационное агентство БелТА.

БелТА

Хижняк был выдвинут от своей неоппозиционной «Республиканской партии труда и справедливости» (РППС). Политическая сила занимает шесть мест из 110 в парламенте республики.

Лицо, выдвинутое кандидатом в президенты Республики Беларусь, должно представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации, с 7 по 21 декабря.

Кандидат обязан предоставить в ЦИК письменное заявление о согласии баллотироваться; биографические сведения по форме, установленной ЦИК; справки или копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы и занимаемой должности служащего; декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супруги (супруга) и совместно проживающих совершеннолетних близких родственников. Александр Хижняк передал все необходимые документы лично.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в ЦИК были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.