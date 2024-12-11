Берлин, 11 декабря, 2024, 13:45 — ИА Регнум. После жалоб экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на президента России Владимира Путина, якобы намеренно пугавшего её своим лабрадором Кони, в соцсетях появились кадры, на которых немецкий политик приветливо держит за лапу собаку точно такой же породы. Фотография была сделана в 2016 году в Италии.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи

Как писала газета Bild, Меркель во время визита на Апеннины побывала в центре автомобилестроительной компании Ferrari, где и была сфотографирована с чёрным лабрадором. Собака-спасатель по кличке Лео считалась местным «героем». Животное смогло вытащить из-под завалов рухнувшего при землетрясении здания девочку, считавшуюся погибшей.

Тогда Меркель утверждала, что «это единственная собака, которая её не пугает». Бывший немецкий канцлер стала боятся собак после того, как одна из них укусила её в 1995 году.

Как сообщало ИА Регнум, Меркель в своей книге «Свобода» обвинила Путина в намеренном запугивании её лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. 28 ноября российский лидер публично извинился за ситуацию. Он подчеркнул, что ни за что не пустил бы собаку в комнату для переговоров, если бы знал о фобии канцлера. Путин отметил, что лишь хотел создать благоприятную атмосферу для беседы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 1 декабря назвал странными высказывания Меркель о том, что её якобы умышленно пугали собакой. Он отметил, что жители Европы совершенно свободно перемещаются с собаками в общественном транспорте и даже ходят с ними в рестораны.

Позднее Меркель вновь упомянула ситуацию с Кони, назвав её «демонстрацией силы». По словам Меркель, ещё до первой встречи с Путиным российскую сторону якобы уведомили о её нелюбви к собакам.