Брюссель, 11 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу нужно быть жёстким в отношении России, если он хочет оказать влияние на Китай. Об этом 11 декабря заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая а Брюсселе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень жёстким в отношении России» — процитировала газета Politico главу европейской дипломатии.

По мнению Каллас, если Трамп проявит твёрдость, то это предотвратит появление новых конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, Трамп перед избранием на пост президента пообещал, что в случае победы «разъединит» Россию и Китай. Он назвал позором то, что действующий американский лидер Джо Байден допустил сильное сближение Москвы и Пекина.

Каллас возглавила дипломатию ЕС 1 декабря. Она в тот же день заявила, что допускает отправку войск стран Европы на территорию Украины.

2 декабря вышло интервью с Каллас, в котором она заявила о росте влияния в мире президента РФ Владимира Путина. По её мнению, это оправдывает то, что Евросоюз помогает киевскому режиму.

Газета Politico 9 декабря сообщила, что Каллас в июне 2021 года, когда стала премьер-министром Эстонии и впервые приняла участие в заседании Евросовета, унизила тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель, предложившую пригласить Владимира Путина на саммит ЕС.

Каллас регулярно выступает с антироссийскими выпадами. В июне она призвала направить замороженные российские активы России на помощь Украине. При этом ещё в августе 2023 года стало известно, что у её мужа Арво Халлика есть бизнес в России.