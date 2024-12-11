Челябинск, 11 декабря, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Экс-директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому дали четыре года условно по делу о совращении школьниц. Соответствующее решение в среду, 11 декабря, вынес Калининский районный суд Челябинска.

Ахметов Вадим/URA.RU/TASS Экс-директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский

«Ходоровскому сегодня оглашен приговор: 4 года условно с испытательном сроком 3 года»,— заявили в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как разбирательство касается сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

73-летнего Ходоровского обвиняли по ч. 4 ст. 135 («Развратные действия группой лиц»), которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы, по ст. 240.1 («Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего») — до 4 лет лишения свободы, и ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порноматериалов») — до 6 лет лишения свободы.

Экс-директор ЧЭМК полностью признал вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как передавало ИА Регнум, Ходоровский был задержан 11 июня по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними девочками. Не исключается, что гендиректор мог платить им за это деньги. На следующий день его арестовали.

Ходоровский родился в 1951 году в Челябинске. Окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института. Работал на заводе профнастила, занимал пост начальника металлургического отдела центра патентных услуг. В начале 1990-х пришёл работать на ЧЭМК. С 1991 года трудился помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996 года стал коммерческим директором. Пост гендиректора ЧЭМК занимает с 2001 года.