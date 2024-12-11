ДНР, 11 декабря, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Военный хирург с позывным Кастет, которого накануне велел обязательно найти и наградить за его подвиг президент России Владимир Путин, в интервью ИА Регнум рассказал об операции, в ходе которой ему пришлось рисковать собственной жизнью.

Речь идет о спасении раненого бойца в одном из госпиталей в Белгородской области, имевшем место в мае этого года. Тогда в клинику доставили раненого, пораженного взрывом FPV-дрона. Состояние бойца было крайне тяжелым, он мог умереть в любой момент. Кроме прочего, хирурги в ходе операции столкнулись с еще одной сложностью: в мягких тканях застрял предмет цилиндрической формы. На рентгеновских снимках он был очень похож на неразорвавшийся заряд.

«Мы были вдвоем. Был сосудистый хирург со мной. Мы вдвоем пошли на операцию. Ну и, соответственно, еще коллектив, который был с нами. Операционная медсестра, санитарочка, анестезиолог. Честно говоря, в тот момент была некая пауза. Некая пауза, когда мы уже поняли, ЧТО там может быть. Я как-то для себя запомнил, что я оглянул коллектив и увидел, что в глазах у них есть страх», — рассказал ИА Регнум хирург с позывным Кастет.

Принять решение, что делать, по словам врача, в этот момент было непросто. С одной стороны, оперировать дальше — смертельно опасно. С другой, время поджимало и задержка могла обернуться гибелью пациента.

«Наверное, никто не хочет рисковать. А я в тот же момент подумал… Да, было страшно. Здравый смысл мне говорил, что, наверное, риски есть и они немалые. И могут быть большие последствия для жизни, здоровья — и своего, и в том числе пациента, который тоже может пострадать. Ну я почему-то решил, что… надо это сделать», — рассказывает Кастет.

Хирург велел всем коллегам покинуть операционную и, рискуя жизнью, продолжил извлекать опасный предмет в одиночку.

«Пациент был тяжелый. У него был травматический шок третьей степени. К нам он поступил, насколько я помню, в ступоре, сознание было у него угнетенное. Массивная кровопотеря была. И время, которое можно еще ожидать, оно пагубно повлияет на жизнь его и здоровье, — объясняет свое решение врач. — Плюс у него был большой массив мертвых тканей на руке, которые тоже могли дать в кровоток продукты распада, и, как следствие, пациент мог умереть. Поэтому на раздумья не было времени. Поэтому я принял решение сразу. Не знаю, наверное, меня так воспитали родители…»

У Кастета уже был опыт работы с пациентами, пострадавшими от так называемых «колокольчиков» — самых распространенных кассетных натовских мин, которые пришли на смену советским «лепесткам».

«Я понимал примерно, какое они могут нанести взрывное поражение. А потом — да, извлек, потом я рассмотрел. — вспоминает Кастет. — Потом коллеги зашли все, мы там постояли, посмотрели, посмеялись. Самое удивительное, после того как я достал, мы сразу принялись за работу. Не было вот этой паузы какой-то. Сосудистые хирурги зашли, мы сразу начали работать. И с улыбкой, наверное, даже на лице. Весь коллектив понимал, что мы тут одно единое целое и боремся за жизнь человека, такого же нашего товарища».

После того случая в практике хирурга с позывным Кастет было еще две операции, когда из ран приходилось извлекать какие-то запчасти FPV-дронов, но подобных по риску вмешательств он больше не припомнит. Именно после этого случая в том самом госпитале появилось снаряжение для хирургов — каски, бронежилеты, которые медики надевают, если видят на снимке потенциально опасные предметы. Кастет это нововведение оценил, говорит — правильно, так и нужно, но в том случае времени надеть снаряжение все равно не было, а оперировать постоянно в броне — не получится.

«Оперируешь каждые сутки. Однажды у меня было 9 операций в сутки, я простоял с утра до вечера в операционной. Постоянно в защите это невозможно провернуть», — говорит врач.

Сам Кастет свой поступок подвигом не считает. Говорит скромно: «Ну… я даже не знаю… Самому, наверное, не оценить, я бы так сказал…»

О поступке военного хирурга с позывным Кастет президенту России накануне поведала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Владимир Путин отреагировал на рассказ нехитрой инструкцией для подчиненных: «Я не знаю, представлен ли тот хирург к госнаграде, надо его найти обязательно и сделать это обязательно».

«У нас очень много людей, и это такая отличительная черта наших людей — не выносить на публику то, что делается, а делать по зову сердца», — добавил глава государства.