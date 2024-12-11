Москва, 11 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Государственные дума РФ в ходе пленарного заседания досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, ранее назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

Соответствующее постановление 9 декабря внесли на рассмотрение депутатов — членов комиссии Госдумы по мандатным вопросам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после одобрения депутатами этого документа поблагодарил Хинштейна за огромную работу, которую тот проделал на посту главы думского комитета по информполитике.

«Правильно прежде поблагодарить Александра Евсеевича за огромную работу, которую он проводил в Государственной думе как председатель одного из ключевых комитетов», — сказал он.

В свою очередь, врио губернатора Курской области поблагодарил председателя Госдумы и депутатов за совместную работу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова, заявившего о переходе на новую работу. Российский лидер также заявил о необходимости кризисного управления в регионе на фоне сложившейся там ситуации.

Врио губернатора Курской области 9 декабря отправил в отставку правительство региона. До проведения выборов главы области и формирования нового состава правительства чиновники будут работать в статусе врио, пояснил Хинштейн.

Позднее в этот же день он заявил, что никакого снисхождения к коррупционерам не будет. Хинштейн уточнил, что областное правительство готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в расследовании уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье.