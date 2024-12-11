Москва, 11 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Действующий президент Джо Байден предпринимает попытки оставить в наследство напряжённость в отношения с Россией. Об этом 11 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Президент США Джо Байден

Ранее агентство Bloomberg написало, что администрация Байдена в оставшийся месяц может ужесточить ограничения против экспорта российской нефти. Так, рестрикции будут касаться и покупателей нефти из России. Дополнительно рассматриваются санкции, направленные на танкерный флот, якобы используемый РФ для транспортировки своей нефти.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжёлое наследство в плане эскалации напряжённости в отношениях с Россией», — отметил спикер Кремля.

Он выразил уверенность, что действующая администрация будет придерживаться заданного пути. Каким образом это будет исполняться, будет видно, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории. Однако, по словам главы государства, попытка Запада отправить Россию «в нокаут» лишь доказала, что страна нужна миру.

В тот же день Путин отметил, что Россия рассчитывает на восстановление отношений с властями США. Сейчас «мяч на стороне американцев», добавил он.

Ранее российский лидер неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.