Москва, 11 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Россия выполнила свою миссию, когда в своё время помогла Сирии справиться с террористами. Об этом 11 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Алаеддин/РИА Новости Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб

«Россия помогла Сирии в своё время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации», — напомнил представитель Кремля.

По его словам, тогда ситуация угрожала всему региону и Россия потратила на её решение очень много сил. В дальнейшем уже руководство бывшего президента Башара Асада занималось развитием в собственном государстве.

Сейчас нужно исходить из имеющихся в регионе реалий, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, поручив мирно передать власть вооружённой сирийской оппозиции, захватившей Дамаск и другие города. После этого он вместе со своей семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году российский лидер отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как проблема является внутренним делом Дамаска. При этом Москва всегда поддерживала нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время ВС России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно подчёркивал Путин, все указанные задачи будут выполнены.