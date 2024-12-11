Москва, 11 декабря, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Израиль своими действиями в Сирии вряд ли способствует стабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря на брифинге.

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«Нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны, вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии», — отметил он.

Песков добавил, что в российская сторона надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 9 декабря она атаковала объекты сирийской армии в Дамаске и Латакии. 10 декабря в ходе удара авиабазам, были уничтожены вертолёты и истребители.

Также 10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки приблизились на 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эти данные и заявила, что армия заняла только буферную зону на Голанских высотах и подступы к государственной границе.

ЦАХАЛ вечером 10 декабря объявила, что за последние 48 часов уничтожила большую часть стратегических вооружений Сирии. Это объясняется тем, чтобы оружие не попало к террористам.