Вашингтон, 11 декабря, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием выделение США 20 млрд долларов киевскому режиму. Соответствующее высказывание бизнесмен опубликовал в среду, 11 декабря, в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — прокомментировал Маск публикацию с новостью о выделении займа Украине.

Накануне, 10 декабря, минфин США объявил о выделении Украине займа в размере 20 млрд долларов в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) на сумму 50 млрд долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал скорую передачу Украине $50 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, у Украины должны быть деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики. Он отметил, что речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники.

Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.