Париж, 11 декабря, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп в интервью, опубликованном 11 декабря французским журналом Paris Match.

Hussein Malla/AP/TASS

«В мире много кризисов. Несколько дней назад начался новый в Сирии. Им придётся справляться полностью самостоятельно, потому что мы и Франция в этом не участвуем», — отметил он.

Трамп посетил Францию 7 декабря. Он участвовал в торжественной церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил о решении Башара Асада уйти с поста президента Сирии и покинуть страну, чтобы мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в РФ, где им предоставили убежище.

Выдвинутый вооружённой сирийской оппозицией и. о. премьер-министра республики Мухаммед Аль-Башир 10 декабря объявил, что сформировал временное правительство. Оно будет работать до марта 2025 года, чтобы провести конституционные преобразования.

При этом Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 10 декабря сообщило, что в Сирии сформировался дефицит продовольствия и это привело к резкому скачку цен на продукты. В провинциях Идлиб и Алеппо стоимость хлеба выросла на 900% менее чем за две недели. Кроме того, возникли трудности с доставкой помощи из-за разрушения транспортных путей.

Россия несколько помогала властям Сирии бороться с террористическими группировками, обязавшись оказывать поддержку пока боевые действия ведёт армия республики. Президент РФ Владимир Путин в 2015 году отметил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

Москва при этом всегда выступала за нормализацию диалога между различными силами и организациями в Сирии и заявляла, что нужно вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря напомнил, что проведение специальной военной операции на Украине является абсолютным приоритетом для России. События в Сирии на ней не отразятся, все цели будут достигнуты.