Москва, 11 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. России в своей миграционной политике необходимо в первую очередь ориентироваться на интересы своих граждан. Об этом 12 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для россиян. Глава государства добавил, что мигранты должны знать язык страны, в которой они хотят жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 3 декабря заявил, что миграционная политика в России должна быть ужесточена и это позволит стране избежать ряда проблем. По его словам, у всех желающих находиться в РФ должна быть такая возможность, однако эти люди должны интегрироваться в российское общество.

Медведев 27 ноября отметил, что все случаи въезда в Россию, перемещения по стране и выезда мигрантов с российской территории должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что это должно быть сделано безо всяких исключений и на основе самых современных технологий.

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