Париж, 11 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским вёл себя дружелюбно. Об этом 11 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп

«Трамп вёл себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушателя, заявил один из источников», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп говорил с Макроном и Зеленским без советников в течение 35 минут, однако при этом они не обсуждали какие-либо вопросы о мирном урегулировании украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. В ходе неё стороны обменялись несколькими репликами о ситуации вокруг Украины.

По информации СМИ, Трамп в ходе встречи вёл себя сдержанно, а президент Франции и глава киевского режима демонстрировали радость. При этом по итогам беседы не было сделано никаких заявлений.

Позднее, 9 декабря, Зеленский заявил, что хочет позвонить действующему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить с ним приглашение Украины в НАТО. По его словам, обсуждать этот вопрос с Трампом «нет смысла».