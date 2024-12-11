Москва, 11 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Объединённая компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запускает продажу алкоголя с самовывозом из супермаркета. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил портал РБК Вино со ссылкой на данные маркетплейса.

Для того, чтобы заказать алкогольные напитки, нужно выбрать их на сайте Wildberries, положить в корзину, а на этапе оформления покупки выбрать для доставки один из магазинов «ВинЛаб», ставший партнёром компании. Ретейлер соберет оформленный заказ в течение часа, оплатить его надо будет уже в магазине при выдаче. Заказ будет храниться в пункте самовывоза четыре дня.

Для просмотра карточек товаров из новой категории «Алкогольные напитки» на сайте Wildberries пользователю необходимо подтвердить, что он старше 18 лет. При оформлении заказа платформа напомнит о необходимости предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие. Также его необходимо будет предъявить при выдаче товара.

Функция самовывоза уже доступна в обновленном мобильном приложении Wildberries на iOS и Android.

В компании отметили, что Wildberries в данном случае предстаёт в качестве онлайн-витрины, соединяя напрямую продавца с покупателем.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами. Согласно инициативе, алкоголь должен продаваться только в стационарных торговых объектах исключительно в отдельных специализированных местах. Это могут быть здания, помещения, отделы, секции.